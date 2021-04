Tests Covid obligatoires cet été dans les ports de plaisance de Corse

Après les ports et les aéroports, les ports de plaisance n'accueilleront plus personne sans un test PCR négatif de moins de 72 heures.

Pour accéder à un port de plaisance en Corse, il faudra désormais présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Mesure annoncée à Saint-Florent par François Ravier, le préfet de Haute-Corse. Un arrêté a été publié ce vendredi 16 avril et impose cette nouvelle règle.

Saint-Florent, premier port de plaisance de l'île (avec un millier d'anneaux), a déjà commencé à appliquer cette mesure, la même mesure que pour les arrivées dans les ports et les aéroports qui sera valable pour toute la saison estivale 2021. Avec un seul test, les plaisanciers pourront accoster dans tous les ports. "Evidemment, nous prévenons les vacanciers en amont, lorsqu'ils effectuent leurs réservations, précise David Donnini, le directeur du port de Saint-Florent. Ils le présentent à leur arrivée, puis ils reçoivent une attestation qui prouve qu'ils ont bien été contrôlés, ce qui leur permet ensuite de continuer leur séjour et accoster dans d'autres ports de Corse."

"Pas forcément compliqué à mettre en place, estime Claudy Olmeta, le maire de Saint-Florent. Nous aurons besoin d'un ou deux agents supplémentaires pour s'occuper des contrôles. C'est une contrainte, mais je ne pense que cela aille jusqu'à dissuader les plaisanciers de venir chez nous."

Pour le préfet de Haute-Corse, François Ravier, "ce nouveau dispositif de contrôles manquait au territoire l'année dernière. Depuis le début de cette épidémie, on apprend jour après jour, et on adapte les mesures. C'est important, car cela va rassurer les habitants de Saint-Florent et des autres villes portuaires concernées. C'est aussi important pour faire venir des touristes, parce que la qualité du protocole sanitaire appliqué ici est devenue un facteur d'attractivité."