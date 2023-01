"Tests réussis" pour les premiers essais de l'extension du tram A vers l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

"On peut y aller, on est parti, top départ !" Pour la première fois depuis le lancement des travaux à l'été 2019, les premiers trams ont circulé ce mercredi 25 janvier sur l'extension de la ligne A du tramway vers l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Des rames d'essai à vide ont effectué "l'ouverture de la voie" en présence des élus de Bordeaux Métropole, de Kéolis et des ingénieurs d'Artelia, entreprise maître d'œuvre du chantier.

"Ces tests vont permettre de vérifier le bon fonctionnement de la ligne, que le pantographe (bras mécanique qui capte l'électricité, ndrl) est bien en contact avec la ligne aérienne. On va vérifier que le fil de la voie fonctionne bien. On va vérifier la hauteur des quais par rapport à la hauteur à l'intérieur de la rame. Des premières vérifications techniques qui vont se prolonger pendant les deux mois qui viennent", explique Pierrick Poirier, directeur général de Kéolis, l'exploitant du réseau de transport en commun de la métropole bordelaise.

Entouré des élus métropolitains, le président de Bordeaux Métropole Alain Anziani salue "une étape considérable". © Radio France - Jules Brelaz

"C'est un moment important dans le développement du tram", se félicite Alain Anziani, le président socialiste de Bordeaux Métropole et maire de Mérignac "Un tram qui ne va pas du centre-ville de la ville principale jusqu’à l’aéroport est un tram inachevé. Et il faut souligner un point : ce tram va à l’aéroport mais il traverse aussi l’une des plus grandes zones commerciales de la métropole, Mérignac Soleil, et ce qui est certainement la plus grande zone d’emploi".

La mise en service de l'extension de la ligne A est attendue pour fin avril. "C'est une très bonne chose", déclare Monique, 75 ans. Pour aller faire ses courses, cette retraitée doit actuellement tirer son cabas à roulette à même la terre entre les nombreuses barrières de chantier.

Le chantier bientôt terminé de l'extension de la ligne A du tramway vers l'aéroport de Bordeaux Mérignac. © Radio France - Jules Brelaz

Dans les commerces qui longent la ligne en travaux, "on sent que c'est bientôt la fin, mais c'est très compliqué". Dans le salon d'esthéticienne Epil Story, "on a senti une baisse de clientèle énorme", indique Elise. "Qui dit moins de clients, dit moins de chiffre d'affaires. C'est vraiment très compliqué entre le Covid et les travaux." A trois mois de la sortie du tunnel, Elise "compte les jours. On a vraiment hâte."

Cinq nouvelles stations (Mérignac Soleil, Chemin Long, Cadera-Issartier, Caroline Aigle et Aéroport, ont été aménagées sur ce prolongement de 5km de la ligne A. Près de 6.000 voyageurs en moyenne l'emprunteront chaque jour.