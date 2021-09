TGV, 40 ans d'innovation française : pour ce Toulousain, conduire le TGV "est toujours un plaisir"

Thierry Coutelier a 56 ans, et il aurait déjà pu prendre sa retraite, après avoir commencé comme apprenti à 16 ans à la SNCF. Mais ce passionné du TGV est tellement mordu qu'il repousse sa date de départ, pour le plaisir de conduire encore des trains à grande vitesse. "Je me régale toujours autant", dit-il dans un sourire.

Il vit d'ailleurs une vraie histoire d'amour avec le TGV. Le coup de foudre a eu lieu dès les années 1980, quand Thierry a commencé à travailler dans les ateliers de maintenance des premiers TGV, en région parisienne : "quand j'ai vu le record du monde de vitesse en février 1981, je savais qu'un jour je voulais conduire ces trains".

Thierry a véritablement flashé : "déjà, pour la beauté du train. C'était un train uni, sans attelage, sans tampon. D'un seul trait. Puis l'aérodynamique, et la couleur orange qui frappait à l'époque".

Conducteur de TGV depuis 2005

Après la maintenance, Thierry est devenu conducteur de trains de marchandises, puis de voyageurs, sur les grandes lignes, ou les liaisons TER. Depuis 2005, il conduit des TGV, dont il est un des plus anciens conducteurs basé à Toulouse. "Ca a toujours été un rêve d'aller vers la grande vitesse, le progrès, et la performance. C'est vraiment un fleuron de le SNCF. Après le Concorde, c'est l'histoire de la France."

Thierry a flashé pour le TGV dans les années 1980. © Radio France - Mathieu Ferri

Après le Concorde, c'est l'histoire de la France !

Son histoire à lui, c’est désormais de conduire le TGV entre Toulouse et Paris. A un rythme de sénateur jusqu’à Bordeaux, puis en galopant jusqu’à Paris, sur la portion grande vitesse. Et forcément, il aimerait la même chose depuis Toulouse, alors que la quatrième plus grande ville de France attend toujours une connexion ferroviaire digne de ce nom : "ça va arriver ! C'est juste une question de politique et de budget. Mais tout est prêt pour que ça arrive un jour".

Thierry Coutelier sent pourtant déjà un effet TGV à Toulouse, depuis l'ouverture de la portion grande vitesse entre Tours et Bordeaux en 2017. Les six allers-retours quotidiens sont généralement bien remplis. Ce jeudi 16 septembre, sur celui de la mi-journée, 280 passagers sur 550 places sont montés à Toulouse, le train s’est ensuite rempli avec les arrêts entre Toulouse et Bordeaux.