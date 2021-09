TGV, 40 ans d'innovation française : pourquoi Toulouse a un train de retard

Le 22 septembre 1981, la ligne à grande vitesse Paris-Lyon était officiellement inaugurée. Depuis, Lille, Strasbourg, Rennes, Marseille, Montpellier et Bordeaux bénéficient aussi du TGV. Mais Toulouse, la quatrième ville de France, attend toujours...

Journée spéciale ce vendredi 17 septembre sur France Bleu, pour fêter les 40 ans du TGV. Le 22 septembre 1981, le premier tronçon à grande vitesse était inauguré, entre Paris et Lyon, avec des trains filant à près de 300 km/h.

Depuis 40 ans, les ouvertures de lignes se sont multipliées, vers Lille, Rennes, Strasbourg, Marseille, et dernièrement Bordeaux. Mais le TGV est un train nommé désir à Toulouse, où l’on attend la grande vitesse depuis bien longtemps.

La raison de ce retard est peut-être toute simple : vu depuis Paris, Toulouse c’est d’abord l’aéronautique. C’est même un choix d’aménagement du territoire, dans les années 1960, avec l’installation de l’Aérospatiale.

L’avion s’impose dans la vie des Toulousains. Dans l'industrie régionale, mais aussi dans leurs déplacements lointains, faute de connexion ferroviaire rapide. La ligne aérienne Toulouse-Paris, avec ses nombreuses rotations, reste d'ailleurs la plus fréquentée d’Europe.

La LGV inscrite dans un schéma directeur en 1992

Pourtant, il y a une volonté claire pour la LGV à partir de 1992. Le TGV Bordeaux-Toulouse-Narbonne est inscrite dans le schéma directeur des lignes à grandes vitesses par le comité interministériel à l'aménagement du territoire. Mais sans date et sans financement.

Au début des années 2000, des études sont lancées. En 2004, le maire de Toulouse Philippe Douste-Blazy va même jusqu'à promettre le TGV pour 2015.

Passé 2010, nouveaux retards. Question d’argent, avec la crise de la dette de la zone euro, et son poids sur les finances publiques. Et question de tracés, avec des riverains qui s’opposent. D’ailleurs en 2017 le tribunal administratif de Bordeaux annule la déclaration d’utilité publique. Quelques semaines plus tard, le ministre de l’Écologie Nicolas Hulot enterre le projet.

Mais il est déterré un an après, sous l’impulsion des collectivités locales d'Occitanie. En avril 2021, le premier ministre Jean Castex débloque tout, en accordant 4 milliards d'euros de la part de l'État. Le projet LGV Toulouse-Bordeaux semble désormais bien lancé. Arrivée à Matabiau désormais attendue en 2030… pour les 50 ans du TGV.