TGV : bientôt plus de places et le wifi entre Dijon et Paris

Il y aura plus de places disponibles dans les TGV-Lyria entre Paris et Lausanne en passant par Dijon. La Sncf et la compagnie suisse annonce renforcer leur offre à partir du 15 décembre. Les voyageurs vont bénéficier de 4.500 places supplémentaires dans des rames duplex avec le wifi à bord.