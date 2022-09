TGV Bordeaux-Paris : face aux trains bondés, la SNCF annonce des rames supplémentaires

Inaugurée en 2017, la ligne TGV Bordeaux-Paris est victime de son succès, comme en témoigne la fréquentation en hausse de 10% durant l'été 2022. Face aux trains bondés, certains passagers demandent à la SNCF une augmentation de son offre sur l'axe Atlantique. En réponse, l'entreprise ferroviaire annonce sur France Bleu Gironde l'arrivée de rames supplémentaires "dès septembre".

"Il n'y a pas assez de trains, ils sont souvent complets très vite" (Aurélien, Bordelais travaillant à Paris)

"Il y a un manque de trains, estime Aurélien, directeur commercial dans une entreprise de BTP parisienne. C'est très compliqué quand il y a des grosses chaleurs car il fait très chaud dans les trains malgré la clim, ce n'est pas forcément très agréable de voyager".

La sénatrice Nathalie Delattre déplore "des trains qui sont bondés"

"Usagère régulière de la ligne TGV Bordeaux-Paris", la sénatrice de la Gironde Nathalie Delattre (Parti radical) constate "une dégradation du service". Lorsqu'elle prend le train chaque semaine entre sa circonscription et la capitale, la vice-présidente du Sénat raconte croiser "des dizaines de personnes qui sont assises dans les escaliers des rames ou au wagon bar".

La sénatrice n'est pas la seule élue girondine à monter au créneau. Au début de l'été 2022, cinq responsables politiques et économiques de Nouvelle-Aquitaine ont écrit au président de la SNCF Jean-Pierre Farandou pour lui demander d'augmenter le nombre de TGV entre Bordeaux et Paris. Alain Rousset, le président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Anziani, le président socialiste de Bordeaux-Métropole ou encore Christian Broucaret, le président de la fédération nationale des usagers des transports en Nouvelle-Aquitaine (Fnaut), qui affirme que "du fait de la diminution des TGV entre Bordeaux et Paris, on se retrouve avec des trains qui sont complets".

"Nos trains sont pleins, c'est une bonne nouvelle pour le ferroviaire"

Directeur de l'axe TGV Atlantique à la SNCF, Franck Dubourdieu répond aux critiques des usagers et des élus. "Le sujet, ce n'est pas les allers-retours", pose-t-il d'emblée avant de rappeler que la "demande a été très forte pendant l'été, avec une hausse de 10% du trafic sur le Sud-Ouest (Bordeaux, Arcachon, Pays Basque et Béarn), avec 2,8 millions de voyageurs sur juillet-août."

_"_Aujourd'hui, on n'a pas l'intention de rajouter des fréquences" (Franck Dubourdieu, directeur axe TGV Atlantique)

"Aujourd'hui, il y a un train toutes les heures et un train toutes les demi-heure en heure de pointe. Il y a peu de destinations qui bénéficient d'une telle offre. En revanche, on travaille à renforcer la capacité de certains trains (...) [en rajoutant] une deuxième rame". Ces premières rames supplémentaires pourraient être déployées "dès septembre", selon l'objectif affiché par le directeur de l'axe TGV Atlantique.

"Chaque fois que l'on rajoute une rame, on rajoute 550 places, ce qui est absolument colossal", déclare Franck Dubourdieu. La SNCF compte par ailleurs sur l'arrivée en décembre de nouvelles rames Alstom dont "les livraisons ont eu du retard".