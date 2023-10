Plusieurs élus demandent le retour de la ligne TGV Mulhouse-Lille

Dans une tribune publiée mercredi, quatre élus de Bourgogne-Franche-Comté demandent le rétablissement de la ligne de TGV reliant Mulhouse à Lille, "suspendue" en 2020 lors de la crise sanitaire. "On n'annule pas, on suspend, le temps de la crise sanitaire", promettait en 2020 à l'AFP la porte-parole de la SNCF. Trois ans plus tard, la ligne n'a toujours pas été rétablie. La maire de Mulhouse, Michelle Lutz, n'a pour le moment pas souhaité réagir.

"C'est une ligne utile à l'attractivité de nos territoires"

Et ce n'est pas une question de rentabilité de l'entreprise, selon les signataires de la tribune, consultée par l'AFP : "La SNCF annonce un été record avec 24 millions de voyages et +10% de billets vendus sur les grandes lignes", écrivent les maires de Dijon, François Rebsamen (PS) et de Besançon, Anne Vignot (EELV), ainsi que les présidents de Côte d'Or, François Sauvadet (UDI) et du Doubs, Christine Bouquin (DVD).

"Cette suspension commence à durer : elle est profondément néfaste à l'attractivité européenne et internationale, économique, universitaire, sociale et culturelle de nos territoires", ajoutent les élus, réfutant que la ligne ne soit "pas rentable", comme l'affirme la SNCF.

"Rien ne le prouve (...) Certes, la SNCF a des impératifs financiers. Mais l'argument est-il pour autant le seul à prendre en compte ? La SNCF entend-elle bientôt "suspendre" d'autres lignes pourtant plébiscitées par les voyageurs, mais considérées comme déficitaires alors même que les trains seraient pleins ? Les enjeux stratégiques liés à l'écologie, à l'attractivité, au tourisme, à l'aménagement d'un territoire et aux besoins de la population ont-ils si peu de poids ?", peut-on également lire dans la tribune, selon l'AFP.

Une liaison de la région à un aéroport international

La Bourgogne-Franche-Comté, et ses 2,8 millions d'habitants, est "la quatrième région exportatrice de France" et "a besoin d'être reliée aux grands centres économiques de l'ouest de la France et du nord de l'Europe", selon les élus, qui soulignent que la desserte TGV Mulhouse-Lille, qui s'arrête à Roissy, relie ainsi la région à un aéroport international.

"Bien plus qu'une voie ferrée, la ligne Mulhouse-Lille incarne la promesse d'un avenir pour notre région. S'en passer n'est pas une option. Oui, nous préférons le train ; Monsieur Farandou (Jean-Pierre, pdg de la SNCF, ndlr), faites-nous aimer la SNCF", concluent les élus. Outre la ligne suspendue avec Mulhouse, Dijon et Besançon sont reliées par TGV à Paris, mais ce train ne s'arrête pas à Roissy.