TGV directs Grenoble-Paris : la SNCF dans l'obligation de "faire de la place" à la concurrence

Au lendemain d'une lettre à Jean-Pierre Farandou, signée par les élus de la ville et de la métropole de Grenoble et les présidents du département, du voironnais et du Grésivaudan, pour protester contre la diminution de l'offre directe TGV entre Grenoble et Paris , la SNCF apporte ce jeudi à France Bleu Isère une explication écrite.

Capacité inchangée "en nombre de places offertes"

La société indique que plusieurs dessertes "au sud et à l'est de Lyon" ont été revues dans le cadre de "l'obligation incombant à la SNCF, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, de faire évoluer la trame de circulation sur son réseau". Autrement dit de "faire de la place" à d'éventuelles autres sociétés ferroviaires. Pour autant les modifications apportées concernant Grenoble sont qualifiées de "marginales" et si les deux TGV direct de 5h19 et 6h19 le matin sont remplacés par un unique train à 5h47 c'est "avec une capacité inchangée en nombre de places offertes". Une partie du problème soulevé par les élus concerne néanmoins la question de l'heure d'arrivée plus tardive à Paris qui peut poser problème dans le cadre de certains déplacements professionnels.