Belfort, France

La commande de 100 TGV du futur annoncée la semaine dernière par le gouvernement apparaît bien dans la charge de travail de l'établissement de Belfort. Les motrices seront fabriquées pour la SNCF sur le site belfortain, a assuré la direction du site belfortain ce mardi lors d'un CE, Comité d'Entreprise à Belfort. La fabrication de ces motrices devraient débuter à partir de 2020-2021.

Les syndicats belfortains à moitié satisfaits

Les syndicats attendent que le conseil d'administration de la SNCF valident désormais la fabrication des 200 motrices à Belfort. Cela devrait être fait avant l'été, selon eux. Mais les organisations syndicales restent prudentes car cette future charge de travail devra être complété par d'autres commandes pour assurer du travail pour tout le monde à Belfort. En clair, ce contrat ne suffira pas à assurer l'avenir du site belfortain.

La CGT a quitté la table du CE

La SNCF souhaite en effet disposer de deux motrices par mois à partir de 2020-2021, ce qui n'assurerait pas du travail pour tout le monde à Belfort. " Il faudra parallèlement obtenir d'autres commandes de locomotives" prévient Olivier Kohler de la CFDT. De son côté, la CGT elle a carrément claqué la porte du CE. Elle accuse la direction de réduire la capacité de production. " Chaque mois, des soudeurs, des monteurs partent et ne sont pas remplacés. Plus on a de commandes dans cette usine, moins on a de travail !" constate Pascal Novelin secrétaire CGT du CE d'Alstom. Avant de s'attaquer aux nouvelles motrices du TGV du futur, Belfort a encore quatre contrats à honorer en espérant décrocher au plus vite d'autres appels d'offres. 480 personnes travaillent chez Alstom Belfort.

Silence radio du côté de la direction

La direction d'Alstom ne s'exprimera tant que le conseil d'administration de la SNCF n'a pas validé cette commande de 100 TGV du futur.