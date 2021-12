TGV italien Paris-Milan : une ligne Chambéry-Paris dès 27 euros

La compagnie de TGV Trenitalia met ce lundi en vente des billets de trains pour relier Paris à Milan. Avec deux allers-retours par jour, vous pourrez rejoindre la capitale depuis Chambéry pour 27 euros et Milan pour 37 euros.

Une bonne économie pour le porte-monnaie et une bonne nouvelle pour les fêtes de Noël. Ce lundi, la compagnie publique italienne Trenitalia met en vente les billets de ses TGV Paris-Lyon-Turin-Milan, qu’elle lancera le samedi 18 décembre face aux TGV de la SNCF.

Les trains à grande vitesse italiens doivent faire deux allers-retours par jour, le matin et le soir, entre Paris Gare de Lyon et Milan Centrale, en passant par Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane et Turin.

Chambéry-Paris dès 27 euros, Chambéry-Milan à 37e

La compagnie italienne promet des billets à partir de 23 euros en "confort standard" (équivalent de la seconde), et à partir de 29 euros en "business confort" (équivalent de la première). Pour exemple, avec Trentitalia, il est possible de réserver un train pour Paris, depuis Chambéry, le 24 décembre. Cet aller vous coûtera 27 euros pour 3 h 30 de trajet.

À titre de comparaison, un Chambéry-Paris au 24 décembre, côté SNCF, est à 87 euros sans carte de réduction. Attention, le prix peut évoluer dans les semaines à venir en fonction de la demande.