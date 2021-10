TGV : Le Grand Est sera mieux desservi à partir de janvier

Il y aura davantage de TGV entre Paris et le Grand Est à partir du mois de janvier. Le PDG de la SNCF s'est engagé face au Président de la région Grand Est Jean Rottner à retrouver en janvier une offre à 90% du niveau de celle d'avant la crise sanitaire.

Jean Rottner le sollicitait pour évoquer "la baisse de certaines dessertes et du risque de dégradation de l’offre TGV en Grand Est à la suite de la crise sanitaire et des confinements successifs". Ces derniers mois, une polémique enfle sur la fin des Ouigo en gare de Nancy.

Des allers-retours supplémentaires vers Paris

Dans un communiqué, la région détaille : "À court terme, ces avancées seront décisives pour la desserte du territoire et notamment de la Lorraine et de Nancy : Dès janvier 2022, l’offre de transport se rehaussera à 90 % de la situation avant la crise. 9 allers-retours seront proposés sur la ligne Nancy-Paris, au lieu de 7,5 à ce jour. La desserte TGV au service annuel 2022 sera renforcée par rapport à la situation actuelle, avec notamment : + 1 aller-retour quotidien sur l’axe Strasbourg-Paris, + 2 allers-retours sur l’axe Nancy/Vosges-Paris, et + 2,5 allers-retours sur l’axe _Paris-Metz/Luxembourg"_.

Réouverture à court terme de la ligne Nancy-Lyon ?

La Région Grand Est ajoute : "Enfin, en complément de l’offre TGV, une réouverture vers le Sud sur la ligne Nancy-Lyon pourrait être envisagée à court terme".