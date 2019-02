TGV Lyria : des Paris-Genève avec 40% de places supplémentaires à partir du 15 décembre

Les TGV Lyria qui relient Paris à Genève seront tous à deux étages à partir du 15 décembre 2019. Chaque rame disposera de 507 places au lieu de 355 actuellement. Il y aura toujours un contingent de places réservé aux voyages nationaux et un contingent réservé aux voyages internationaux.

La société Lyria qui exploite les TGV Lyria entre Paris et Genève annonce que dès le 15 décembre 2019 tous les nouveaux trains disposeront de rames à deux étages rénovées. Il y aura désormais 507 places dans le train au lieu de 355 aujourd'hui (40% supplémentaires).

Le maire de Saint-Gervais dénonce une "discrimination"

En revanche, certaines places seront toujours réservées aux voyages nationaux (France-France) et d'autres aux voyages internationaux (Suisse-France).

Cette réponse de Lyria fait suite à une tribune du maire de Saint-Gervais cette semaine. Jean-Marc Peillex s'indignait des "différences de traitement entre un voyageur partant de Genève et un autre partant (par exemple) de Bellegarde" dans l'Ain. Les tarifs peuvent être différents ainsi que les services proposés. De la même façon, le maire de Saint-Gervais dénonce les "quotas qui limitent le nombre de sièges pour les voyageurs qui prennent le TGV Lyria depuis la France" et une "pente glissante de la discrimination".

La société Lyria reconnaît que ces limitations de places existent et "ont toujours existé". Pour cette filiale franco-suisse de la SNCF et des Chemins de fer fédéraux suisses, les trajets nationaux (France-France) sont soumis à la gamme tarifaire TGV Inoui appliquée en France, permettant ainsi aux voyageurs de bénéficier des mêles avantages que dans n'importe quel TGV français (cartes de fidélité, mêmes tarifs etc.). Pour les voyages internationaux (France-Suisse), c'est la gamme tarifaire spécifique TGV Lyria qui est appliquée.

Des places réservées aux voyageurs nationaux et d'autres aux voyageurs internationaux

Afin d'appliquer ces deux gammes tarifaires sur un même train, les rames ont été divisées en deux parties : nationale et internationale. Un contingent de billets est émis pour chaque partie. C'est pour cela qu'un contingent peut se remplir plus vite qu'un autre en terme de réservations (en cas de vacances scolaires par exemple) et le train peut afficher complet sur un voyage 100% français alors qu'il reste des places sur un Paris-Genève.

Ce mode opératoire ne changera pas l'hiver prochain car selon Lyria, c'est "techniquement nécessaire pour proposer des tarifs différents nationaux ou internationaux". La filiale franco-suisse espère que l'augmentation du nombre de places grâce aux rames à deux étages permettra de pallier au manque de sièges.