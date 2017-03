TGV Ouest : des prix en hausse de 1 à 6 euros entre Paris et la Bretagne et les Pays de la Loire

Avec la nouvelle ligne à grande vitesse, les prix sur la ligne Paris - Bretagne vont augmenter de 4 à 6 euros, a annoncé ce lundi la SNCF. Sur la ligne Paris - Nantes, les billets seront en hausse de 2 euros. Par ailleurs, le volume des billets Prem's va doubler.

Gain de temps et hausse des prix sur la ligne Ouest du TGV. Les billets, qui seront mis en vente ce mercredi pour voyager à partir du 2 juillet prochain, seront en hausse de 2 à 6 euros en fonction des lignes. Voici ce que ça donne dans le détail.

Entre Paris et la Bretagne

Les gains de temps sur la ligne Paris - Bretagne © Radio France - Capture d'écran SNCF

Il faut compter une hausse de 4 à 6 euros sur les trajets. Comptez 6 euros de plus pour Rennes et St Malo, 5 euros pour Saint-Brieuc, Guingamp, Morlaix, Vannes, Auray, Lorient et Quimper. Et 4 euros pour Brest.

Par ailleurs, et comme sur tout le TGV Ouest, le volume de billets Prem's va doubler. Le tarif Prem's permet de rejoindre Paris pour 20 euros depuis la Bretagne.

Entre Paris et les Pays de la Loire

Les gains de temps sur la ligne Paris - Pays de la Loire © Radio France - Capture d'écran SNCF

Les hausses de prix sont moins importants sur la ligne Paris - Pays de la Loire, comme les gains de temps. Les billets Prem's doublent aussi, et les hausses de prix sont de 1 euro pour le Paris-Angers, 2 euros pour Paris-Nantes, 4 euros pour Paris-Laval et 4 euros aussi pour Paris-Sablé-sur-Sarthe.