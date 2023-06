TGV Paris-Berlin : une desserte aux portes de la Moselle

La Moselle se rapproche de Berlin : la future ligne TGV qui doit rapprocher Paris de la capitale allemande passera finalement par Sarrebruck (Sarre). Les élus alsaciens, qui militaient depuis plusieurs mois pour une desserte par Strasbourg, l'ont appris mercredi 21 juin du PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou.

ⓘ Publicité

Satisfaction à Forbach et Sarrebruck

La SNCF et la Deutsch Bahn ont privilégié l'option d'un prolongement de la ligne Paris-Francfort, qui passe par Sarrebruck. "Les dirigeants ont considéré des questions techniques de mise en œuvre rapide. À leur sens, prolonger une ligne existante est beaucoup plus rapide dans la mise en œuvre", rapporte Thibaut Philipps, le vice-président du Grand-Est en charge des transports à nos confrères de France Bleu Alsace . La nouvelle ligne doit être lancée en décembre 2024 selon la SNCF.

"D'un point de vue régional, ça peut donner à la Moselle des perspectives de développement intéressantes" reconnait Thibaut Philipps. Le maire de Sarrebruck, Uwe Conradt et son voisin de Forbach, Alexandre Cassaro s'étaient logiquement déclarés en faveur de cette option.

"Le tracé le plus compétitif"

"C'est une victoire pour pour la Moselle et pour et pour la Sarre", réagit sur France Bleu Lorraine le maire de Forbach Alexandre Cassaro. "Je pense que c'est une bonne nouvelle à double titre. D'abord parce qu'en choisissant le tracé via Sarrebruck, on choisit le tracé le plus compétitif pour concurrencer l'aérien. Et puis, c'est une bonne nouvelle parce que Sarrebruck est en plein cœur de la Grande Région, répartie sur quatre États avec 12 millions d'habitants. Il y a fort à parier que le futur arrêt à Sarrebruck sera extrêmement bénéfique pour les Mosellans, pour les Sarrois, mais aussi pour les Luxembourgeois."