TGV : reprise du trafic sur la ligne à grande vitesse Est le 27 septembre

Les TGV de retour sur la ligne à grande vitesse Est à partir du 27 septembre. La SNCF l'annonce ce samedi 19 septembre, plusieurs mois après sa mise à l'arrêt suite au déraillement d'un train Colmar-Paris en mars dernier. Il avait percuté un talus effondré sur la voie.

14 minutes en plus pour un Strasbourg-Paris

Depuis l'accident du 5 mars dernier, qui avait gravement blessé le conducteur et fait une vingtaine de blessés légers parmi les passagers, les TGV reliant le Grand-Est à Paris empruntent la ligne TGV classique. Le parcours est donc rallongé de 45 minutes entre Strasbourg et Paris. Mais avec la reprise de la LGV, il faudra encore compter 14 minutes de plus qu'en temps normal sur ce même trajet pour 70% des trains. La direction territoriale SNCF Réseau Grand Est précise en effet que la reprise de la ligne "se fera à vitesse réduite à 80 km/h sur une zone d'environ 14 km pour des raisons de sécurité. "