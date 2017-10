TGV Rhin Rhône : 30 propositions pour redynamiser la ligne

Le TGV Rhin Rhône était au coeur d'un séminaire organisé ce mardi à la Jonxion à Meroux au pied de la gare TGV. Objectif : améliorer l'offre TGV et attirer encore plus de clientèle.

Le succès commercial est indéniable. Depuis son lancement le 11 décembre 2011, il y a bientôt six ans, le TGV Rhin Rhône a attiré plus de 9,5 millions de passagers chaque année. Le « Rhin Rhône », c'est 140 km de ligne sorte de passage obligé entre le nord de l'Europe et la Méditerranée. Elle comporte trois branches autour de Dijon. La branche Est rallie Besançon, Belfort et Mulhouse et permet de rejoindre facilement la Suisse et l'Allemagne.

Mention "bien mais peut mieux faire"

Un livre blanc élaboré par l'association Trans' Europe TGV Rhin Rhône Méditerranée a été présenté lors de ce séminaire. Il vise à renforcer la dynamique de ce TGV Rhin Rhône. A l'intérieur, 30 propositions élaborés grâce aux avis des usagers. On réfléchit par exemple à l’idée de créer un site internet spécial TGV Rhin Rhône et d’intégrer des offres de bus et des places de parking aux billets TGV.

Communication défaillante

Ce qui ressort surtout, c'est que l'information passe mal au niveau des prix notamment. Pour les usagers, le TGV reste cher : 5 euros par exemple pour un Dijon-Besançon en TER contre 18 euros 50 en TGV. Et pourtant, les tarifs attractifs existent. « C’est souvent un problème de connaissance de l’offre. Un belfortain qui se rend régulièrement à Dijon peut réduire le coût de son billet grâce à un abonnement. Tout le monde ne le sait pas. Je pense qu’un gros travail de marketing sera nécessaire pour remédier à cela » indique Paul Leslie, secrétaire général de l'association Trans' Europe TGV Rhin Rhône Méditerranée, qui porte ce livre blanc. Les tarifs Prem's souvent disponibles en dernière minute sur certains trajets ne sont toujours bien mis en évidence, précise également le livre blanc

Comment attirer plus de touristes notamment étrangers ?

Le tourisme est l’autre préoccupation de ce livre blanc. Des pistes sont avancées pour attirer les étrangers dans la région comme des formules 2 jours 1 nuit, 3 jours 2 nuits ou encore des visites de grands sites patrimoniaux qui seraient intégrées aux billets TGV. Le comité régional de tourisme est également à l’œuvre. Il a signé l'an passé un partenariat avec le site internet voyagesncf.com moyennant une participation d’environ 70 000 euros par an. « Si vous cliquez pour trouver un billet par exemple pour Nantes, vous allez voir apparaître des slogans comme venez en Bourgogne Franche-Comté avec des photos de la Citadelle de Besançon, du Lion de Belfort, le Ballon d’Alsace. Des lieux emblématiques qui donneront envie de venir dans la région en utilisant le TGV. Les étrangers ne connaissent pas la France à part la Tour Eiffel et le Mont Saint Michel. Prendre le TGV pour eux, ce n’est pas forcément le réflexe. Ils viennent mais ils viendraient encore plus » explique le président du comité régional du tourisme Loïc Niepceron.

Marie-Guite Dufay réclame le chaînon manquant

La Jonxion autour de la gare TGV de Meroux héberge actuellement plus de 40 entreprises. Le potentiel sur place est de 2 000 emplois. "Il faut dix ans pour réellement mesurer les effets du TGV" a indiqué hier Marie-Guite Dufay, en ouverture du séminaire.

Au premier rang du séminaire, Marie-Guite Dufay la présidente de la région. © Radio France - Nicolas Wilhelm

La présidente de la Région a aussi rappelé qu'il y a toujours un chaînon manquant à la branche Est de cette LGV Rhin Rhône, 35 km entre Belfort et Mulhouse (Petit Croix-Lutterbach). « Il faut terminer ces 35 km. Aujourd’hui, l’Etat nous dit : le TGV c’est terminé. Mais nous, ce n’est pas un nouveau projet, c’est la terminaison d’un projet. Nous avons déjà investi près de 100 millions d’euros pour les études préalables, il faut aller jusqu’au bout » rappelle Marie-Guite Dufay. La présidente de la région Bourgogne Franche Comté ira plaider cette cause avec d'autres élus du grand Est début novembre au ministère des transports.