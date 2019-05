TGV Rhin Rhône : une liaison entre Belfort et Mulhouse d'ici 10 ans ?

Les Régions Bourgogne Franche-Comté et Grand Est indiquent ce mardi avoir obtenu l’engagement de l’Etat pour achever la LGV Rhin-Rhône d’ici 2028 entre Belfort et Mulhouse.

Belfort, France

La branche Est de la LGV Rhin Rhône sera-t-elle définitivement achevée dans les années qui viennent ? Il manque actuellement un chaînon de 35 kilomètres entre Belfort et Mulhouse. Selon un communiqué des régions Bourgogne Franche-Comté et Grand Est, la Ministre des Transports Elisabeth Borne "a pris l'engagement" (lundi soir) à l’Assemblée Nationale, "de réexaminer l’achèvement de la branche Est" entre Petit-Croix, dans le Territoire de Belfort et Lutterbach dans le Haut-Rhin, "avec un objectif de réalisation avant 2028 au lieu de le renvoyer après 2038".

500.000 passagers supplémentaires ?

"La réalisation de cette deuxième phase restée en rade depuis 2011 permettra la pleine rentabilité de cette branche", poursuivent les élus. Selon les études de la SNCF, 500.000 passagers supplémentaires seraient en effet attendus à l'issue de cet achèvement entre Belfort et Mulhouse, de quoi "répondre aux enjeux d’accessibilité et d’attractivité pour le Nord Franche-Comté et le Sud Alsace", indiquent ensemble Marie-Guite Dufay et Jean Rottner, les présidents des deux Régions concernées.