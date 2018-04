Indre-et-Loire, France

Selon l'association des abonnés du TGV Tours/Paris, chaque usager aura cumulé 28 heures de retard sur l'année 2017 à cause des retards des différents TGV qui relient Paris et la Touraine.

Sur la liaison Saint-Pierre-des-Corps / Paris-Montparnasse : plus de 20% des TGV affichent des retards de cinq minutes et plus. Des retards essentiellement dus selon l'Autorité de la Qualité du Service dans les Transports à des problèmes d'infrastructures pour un tiers et des "causes externes" - sans plus de précision - pour un autre tiers. Viennent ensuite des problèmes de matériel roulant et de régulation du trafic.

Les plus forts taux de retard des TGV (source Autorité de la Qualité de Service dans les Transports) © Radio France - @AQST

Ces retards ont très fortement augmenté, toujours selon l'AQST, après la mise en service des lignes à grande vitesse dont la ligne Tours/Bordeaux.

Même situation sur les liaisons Intercités, mais cette fois, plutôt au départ de Paris-Austerlitz. Là encore plus de 20% des trains affichent plus de dix minutes de retard à l'arrivée à Tours et dans près de 45% des cas, c'est la régulation du trafic qui est en cause !

les plus forts de retard des lignes intercités (Source Autorité de la Qualité de Service dans les Transports) - @OQST

Même constat pour les TER, mais avec en 2017 une tendance à la réduction du nombre de trains en retard.