TGV Tours-Paris : les élus tourangeaux ont-ils vraiment obtenu des avancées pour les usagers ?

Dans un communiqué publié ce dimanche, plusieurs élus tourangeaux font part d'avancées obtenues pour la ligne TGV Tours-Paris après une réunion avec la direction de la SNCF mercredi 10 novembre. Quand on regarde dans le détail pourtant, les annonces paraissent bien minces.

Plusieurs élus tourangeaux se félicitent d'avoir obtenu gain de cause auprès de la SNCF dans un communiqué publié ce dimanche. Ces hommes et ces femmes politiques évoquent les avancées en terme de fréquence et de tarif qu'ils auraient obtenu sur la ligne TGV Tours-Paris, après une réunion avec la direction du groupe mercredi 10 novembre. Mais qu'en est-il réellement ?

Le retour à une situation pré Covid

Si ces élus se montrent bien optimistes, dans les faits pourtant, les avancées ne paraissent pas si nombreuses. Et d'abord, en terme de fréquence. Les élus annoncent deux allers-retours supplémentaires dès le 13 décembre. C'est vrai mais c'est seulement le retour à la situation pré Covid. La SNCF remet en place deux trajets supprimés lors du premier confinement. Un retour à l'offre initiale précise-t-elle, alors que la fréquentation, elle, n'est toujours pas revenue à la normale.

Un abonnement moins cher, mais qui existe depuis septembre

Au niveau du tarif, un point très problématique pour les usagers (le TGV Tours-Paris étant l'un des plus chers de France au kilomètre), les élus se félicitent d'une réduction du prix de l'abonnement. De 526 à 315 euros par mois. Le problème, c'est que cette offre baptisée "forfait télétravail" existe depuis septembre, donc bien avant la réunion de mercredi dernier. Pour le président de l'association d'usagers de cette ligne en plus, cela ne va concerner qu'une toute petite partie de ceux qui prennent le TGV régulièrement, soit 15 à 20% des abonnés.

Si la SNCF s'engage bien à proposer des offres promotionnelles lors d'évènements particuliers, elle ne donne aucun chiffre pour autant. Ce sera au cas par cas, précise-t-on au sein du groupe.