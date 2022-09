Thann : les usagers de la RD 1066 peuvent choisir entre deux projets pour en finir avec les bouchons

C'est un problème récurrent depuis plusieurs années dans la vallée. Les usagers de la RD 1066 sont invités à se prononcer sur la sécurisation du passage à niveau 22 à Thann. Vous avez le choix entre deux projets et vous pouvez donner votre avis pendant un mois. Objectif : diminuer les bouchons.

C'est un sujet qui est sur la table depuis plusieurs années et il est très attendu dans la vallée. A Thann, une concertation publique est lancée par la Collectivité Européenne d'Alsace depuis le début de la semaine. Elle va durer un mois, elle porte sur la sécurisation du passage à niveau numéro 22.

C'est à cet endroit où ça bouchonne régulièrement avec la traversée des trains mais aussi des trams-trains. La barrière se baisse et c'est l'attente pour les véhicules qui passent dans ce secteur.

Objectif : en finir avec les bouchons

Il y en a 16.000 par jour. C'est tronçon qui relie sur la RD 1066 les Vosges et la vallée de la Thur à Mulhouse, mais aussi la plaine d'Alsace . Le temps d'attente est en moyenne de 12 minutes par heure pour les automobilistes en période de pointe le matin et le soir. Ce passage à niveau numéro 22 fait partie des 10 passages à niveau les plus dangereux de France.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les habitants du secteur et les usagers de la RD 1066 sont invités à s'exprimer en mairie sur un registre ouvert pour l'occasion. C'est aussi par courrier en écrivant à la CEA. Mais aussi lors d'une réunion publique qui aura lieu jeudi 6 octobre à la salle du Relais culturel de Thann.

Le choix entre deux projets

Deux projets ont été retenus : un passage de type tunnel et trémie de 130 mètres de longueur. Ce serait sous la RD 1066. Elle permettrait de supprimer les passages à niveau 24 et 25. Pas de modification du passage à niveau 22, il serait dédié aux échanges entre le nord et le sud de Thann. C'est un coût de 40 millions d'euros.

La seconde proposition est un passage sous la gare SNCF de 170 mètres de long. Elle pourrait permettre un amélioration de la gare. Le passage à niveau 22 serait dédié au passage de convois exceptionnels. Pas de suppression des passages à niveau 24 et 25. Le coût est plus important : 60 millions d'euros.

Un bilan de la concertation sera rendu public et servira de base au choix du projet retenu indique la Collectivité européenne d'Alsace.