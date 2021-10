Le retour des trains entre Thiers et Boën: horizon toujours lointain pour Le Train 634269

Le collectif Le Train 634269 a été créé il y a un an pour demander le retour des trains entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, La section entre Thiers et Boën est coupée depuis cinq ans et, pour le moment, une nouvelle liaison directe entre les deux métropoles reste incertaine.

Administrativement, la ligne existe toujours. Elle porte le numéro 784 000 dans le référenciel de SNCF réseau mais les trains ne circulent plus qu'aux deux extrémités, entre Saint-Etienne et Boën côté Est, entre Thiers et Clermont-Ferrand côté ouest. La section sinueuse qui traverse le Livradois était à l'agonie avec un seul aller-retour par jour, circulant au ralenti sur une voie en mauvais état. Elle a été fermée il y a cinq ans, le 1er juin 2016.

Une ligne abandonnée, qui relie pourtant Auvergne et Rhône-Alpes et surtout la liaison la plus directe entre les deux métropoles de Clermont-Ferrand et Saint-Etienne. Pas abandonnée par tous, puisque le collectif ferroviaire Clermont / Thiers / Boën / Saint-Etienne / Lyon, baptisé le Train 634269, référence aux trois départements traversés, milite pour le retour des trains directs entre les trois grandes villes de la région.

Un peu plus d'un an après sa création, les choses avancent encore plus lentement que les derniers autorails qui ont circulé du côté de Noirétable. L'étude commune entre Auvergne - Rhône-Alpes et SNCF Réseau, annoncée pour la fin de l'année, n'a toujours pas commencé. Elle doit permettre de mesurer l'ampleur des travaux à prévoir pour une réouverture. Une seconde étude, réalisée elle par un cabinet indépendant, doit permettre de connaître les besoins de mobilité des voyageurs potentiels.

En attendant, la voie est recouverte par la végétation, malgré des opérations de débroussaillage menées par le collectif. Il y a même des arbres qui poussent sur des ponts et les tunnels souffrent d'infiltrations. Si la région et la SNCF décident un jour de redonner vie à la ligne, il faudra de toute façon refaire totalement la voie et probablement reprendre des ouvrages d'art. Plus les travaux nécessaires à une remise en service se font attendre, plus leur coût sera élevé.

Actuellement, la desserte se fait tant bien que mal par bus. Certains sont directs entre Clermont et Saint-Etienne. D'autres assurent le lien perdu entre Thiers et Boën. Avec difficulté puisque les opérateurs ne sont pas les mêmes, un bus partira à l'heure prévue, tant pis si le train est en retard. Des manquements relevés par Le Train 634269. Ce collectif va maintenant se transformer en association, de façon à se structurer de manière plus efficace et d'être plus représentatif.