Thionville : les frontaliers obtiennent gain de cause sur le prix du parking-relais de Metzange

Les frontaliers mobilisés contre le prix du futur Parking Relais de Metzange ont obtenu une victoire ce lundi. Après une forte mobilisation sur les réseaux sociaux, l'association "Usag ThiFensch" a obtenu des élus locaux un tarif unique à 10 euros par mois au lieu de 2 tarifs différenciés : 10 euros pour les habitants de l'agglo et 40 euros mensuels pour les extérieurs.

La mobilisation des usagers et usagères a payé

"La mobilisation des usagers et usagères a rapidement payé puisque, suite à une négociation, le Président de l’agglomération de Thionville-Porte de France et le Président du SMiTU acceptent finalement de revenir sur leurs décisions avec un tarif qui sera dorénavant identique pour tous et toutes, à hauteur de 10€ / mois.", explique le président de l'association Yann Rutili qui menaçait de porter l'affaire en justice;

Le nouveau parking de 750 places doit ouvrir en contrebas de l'A31 dans le hameau de Metzange à Thionville mi février. Jusqu'à présent, les frontaliers qui se rendaient au Luxembourg en coi-voiturage ou en bus, se garaient gratuitement sur le parking du Kinépolis.

Yann Rutili a commenté le succès obtenu par son association sur les réseaux sociaux :