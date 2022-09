Thouaré-sur-Loire : trafic SNCF interrompu sur la ligne Nantes-Paris après un accident de personne

Un accident de personne s'est produit vendredi matin peu avant 8 heures sur la voie ferrée à hauteur de Thouaré-sur-Loire. Le trafic des TER et des TGV est interrompu juqu'à 10h30 environ.

De grosses perturbations vendredi matin à la SNCF au départ et à l'arrivée de Nantes. Le trafic des TER et des TGV est interrompu entre Nantes et Ancenis après un accident de personne survenu peu avant 8 heures à hauteur de Thouaré-sur-Loire.

Selon la SNCF, certains TGV sont détournés vers Rennes. Les perturbations vont durer jusqu'à 10h30. Les circonstances de l'accident n'étaient pas connues en début de matinée.