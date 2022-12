Tisséo dévoile le nouveau logo de la troisième ligne de métro à Toulouse

La troisième ligne de métro a un nom depuis quelques semaines, la ligne C. Elle reliera Colomiers au nord-ouest à Labège au sud-est de la ville rose. Tisséo révèle ce 5 décembre un logo, simple et efficace. Un C blanc entouré de vert, dans la droite lignée de ses deux grandes sœurs, la ligne A identifiée en rouge, et la B en jaune.

Le vert de l'écologie

Le choix de la couleur verte, explique Tisséo, s'est rapidement justifiée par l'analogie avec les vertus environnementales. Ces éléments avaient été annoncés en octobre par Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo, mais c'est la première fois qu'un visuel est dévoilé au public.

En revanche, l'histoire ne dit pas comment sera renommée, et si elle le sera, la "ligne C" historique, connue des Toulousains comme étant la ligne ferroviaire SNCF qui relie la gare de Colomiers aux Arènes.

La troisième ligne ici en vert ajoutera des stations de métro aux Sept-Deniers, à Jean-Rieux ou encore sur les sites Airbus. - Tisséo