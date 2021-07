Tisséo lance un nouvel abonnement pour les voyageurs en télétravail

Avec la crise sanitaire et la mise en place du télétravail dans les entreprises, Tisséo propose un nouvel abonnement à partir du 23 août prochain. Au prix de 37 euros, il vous permettra de réaliser 30 voyages maximum sur trente jours. Une nouvelle offre qui vise surtout les personnes en télétravail, "qui auront moins de déplacements à effectuer en transport en commun, mais également aux personnes en situation d’emplois précaires" estime Tisséo.

D'après l'entreprise, l'abonnement est "plus flexible et plus économique qu'un abonnement classique". Tisséo a augmenté ses tarifs le 1er juillet dernier. Le pass annuel coûte désormais 540 €, 45 € par mois, et l'abonnement mensuel 54 €.

Ce nouvel abonnement sera éligible à la prime transport versée par l'employeur.