Tisséo met en place un service minimum pendant le couvre-feu dans l'agglomération toulousaine

Les transports en commun vont être fortement réduits dans l'agglomération de Toulouse à partir de ce samedi soir en raison du couvre-feu annoncé par Emmanuel Macron. Jean-Michel Lattes, président de Tisséo, l'annonce sur France Bleu Occitanie ce vendredi.

Ce service minimum est mis en place pour tous ceux qui travaillent le soir notamment et qui auront l'autorisation de se déplacer avec un justificatif. "On va s'adapter, appliquer un peu le même modèle que pendant le confinement. _L'offre va rester la même jusqu'au moment du couvre-feu et à partir de 21h, on va maintenir des transports_. On se sert du modèle du confinement pour mettre en place un modèle adapté", explique Jean-Michel Lattes.

D'après le président de Tisséo, il y aura des départs de tram et de métro jusqu'à 0h30, "dans le métro, il faut compter une rame toutes les 10 minutes sur la ligne A et une rame toutes les 7 minutes sur la ligne B". Pour les bus, le service ne change pas. Le service Mobibus à destinations des personnes handicapées reste le même. Les navettes nocturnes sont suspendues.