Tisséo délibèrera le 6 juillet à propos des tarifs 2022-2027. À Toulouse, la hausse annuelle existante de 2% est maintenue. Mais les seniors, personnes handicapées et chômeurs qui gagnent plus de 2.600 euros nets mensuels ainsi que les étudiants non boursiers devront faire un effort supplémentaire.

Tisséo réajuste ses tarifs pour la rentrée : certains seniors, chômeurs et étudiants devront payer plus

Le coût des transports en commun dans l'agglomération toulousaine va augmenter le 1er septembre prochain, et dans les cinq prochaines années. Si les détails ne sont pas encore fixés avant le comité syndical de Tisséo le 6 juillet, les grandes lignes ont été dévoilées.

Pour le grand public, sur les mêmes bases qui existaient jusque là, l'abonnement hebdomadaire et mensuel augmentera de 2% chaque année, ce qui correspondra à la rentré à un euro de plus, soit 55 euros le forfait mensuel en septembre. Le ticket unitaire passera à 1,80 euros, soit dix centimes de plus. Par ailleurs, à partir de 2023, l'abonnement annuel augmentera lui aussi pour parvenir à un coût total de 11 mois sur 12 payés en 2028 (soit près de 600 euros, soit 50 euros mensuels à terme), au lieu de 10 actuellement (540 euros, soit 45 euros mensuels).

Evolution de la tarification solidaire

La tarification solidaire avait été mise en place en 2017. Les jeunes non boursiers vont devoir payer un peu plus. Actuellement tous les 11-26 règlent 10,80 euros par un abonnement de transports mensuel. Progressivement, ces 11-26 ans non boursiers (soit 36% des jeunes selon Tisséo) auront droit à une nouveau tarif qui n'a pas encore été arrêté mais qui devrait se situer autour de 16 euros. Les scolaires et lycéens continuent de bénéficier de l’aller/retour gratuit pris en charge par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne ou la Région Occitanie pour les déplacements scolaires (hors vacances).

Nous maintenons l'évolution annuelle nécessaire. Les plus fragiles ne sont pas impactés et nous restons avec Grenoble le réseau le moins cher de France pour les moins de 26 ans. — Sacha Briand, vice-président de Toulouse Métropole chargé des finances

Les retraités et séniors, les personnes en situation de handicap entre 50 à 79 % d’incapacité et les demandeurs d’emploi indemnisés sont habitués eux à un forfait mensuel à 10 à 16,20 euros selon leur niveau de ressources. Il est proposé, à compter du 1 er septembre 2022, d’instaurer un nouveau tarif pour les revenus supérieurs à 2 fois le SMIC net (soit 2600€/ mois), équivalent à 27,50 euros mensuel. Il progressera également de 0,50 € chaque année. . Les estimations indiquent que les deux tiers des bénéficiaires actuels des tarifs solidaires ne sont pas concernés par cette évolution.

Pour Tisséo, le réseau de transports en commun toulousains reste le moins cher de France devant Montpellier pour les séniors et les demandeurs d'emploi et sera le deuxième moins cher de France derrière Grenoble pour les étudiants.

Tisséo et la Métropole justifie ces augmentations par la hausse des coûts d'exploitation, en particulier l'électricité qui fait fonctionner trams et métros. La collectivité n'est pas encore lésée par l'explosion des prix des carburants car des contrats pluriannuels ont été signés avant la crise. S'agit-il de commencer à faire payer aux usagers la future troisième ligne de métro ? Non assure la Métropole. "On commencera à la payer quand les grands travaux commenceront (NDLR les tunneliers arrivent en 2024), ça viendra. En revanche, si l'on veut plus généralement maintenir notre capacité d'épargne et faire face aux coûts d'exploitation qui augmentent comme l'électricité, il nous faut faire ces ajustements", répond Sacha Briand qui précise que sur le coût total d'exploitation des transports, l'usager n'en paie que 20%, le reste étant assuré par les collectivités (20%) et surtout les entreprises (60%).

EN RÉSUMÉ au 1er septembre 2022 :