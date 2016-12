Tolérance zéro des policiers et gendarmes sur les routes pour la Saint-Sylvestre

Pour le weekend de la St-Sylvestre, près de 700 policiers et gendarmes patrouilleront sur les routes. pour contrôler le non port de la ceinture, le téléphone au volant, les excès de vitesse ou d'alcool. Dans les Bouches-du-Rhône, un tiers des accidents mortels est du à l'alcool au volant.

Le soir du réveillon vous serez plus nombreux sur la route et plus alcoolisés. Alors les forces de l'ordre se mobilisent jusqu'au 1er janvier sur plus de 300 points de contrôles.

Dans les Bouches-du-Rhône en 2015, 28% des accidents mortels étaient du à l'alcool au volant : 24 personnes sont mortes. Alors, si vous devez boire le verre de trop le soir du réveillon, policiers et gendarmes vous conseillent de rester sur place ou de désigner un SAM avant la soirée : l'ami qui conduit, mais qui ne boit pas.

Des contrôles qui ne sont pas superflus : le weekend de Noël, les forces de l'ordre ont relevé plus de 730 infractions au Code de la Route. 7 permis ont du être retirés.