Top départ pour les travaux de la ligne 5 de tramway à Montpellier

Par Louise Thomann, France Bleu Hérault

Les travaux de la ligne 5 de tramway ont démarré le 15 avril à Montpellier. Cette première phase concerne le tronçon Nord, autour de la route de Mende, elle devrait durer un an et demi. Une déviation a été mise en place, deux lignes de bus sont déviées, certains arrêts ne sont plus desservis.