Le nombre d'allers-retours TGV entre Laval et Paris reste inchangé pour les deux prochaines années selon le président du conseil départemental, qui craint cependant une réduction du nombre d'arrêts à partir de 2024, car la SNCF met fin à la convention de desserte ferroviaire.

TGV Paris-Laval : toujours 8 allers-retours en 2022 et 2023 selon le département, incertitudes pour la suite

Le nombre de liaisons TGV Paris-Laval est maintenu pour 2022 et 2023, mais la SNCF met fin à la convention de desserte ferroviaire qui concerne le chef-lieu du département.

Si vous empruntez le TGV entre Laval et Paris, cela peut être une bonne nouvelle à court terme : le nombre de liaisons reste inchangé pour l'année prochaine et 2023, soit huit allers-retours quotidiens. Un engagement pris par la SNCF, rapporté par le président du conseil départemental, Olivier Richefou, ce mardi 9 novembre en conférence de presse.

L'offre sera même "de plus grande qualité" en 2023, assure-t-il : quatre TGV partant de Laval iront directement dans la capitale, contre deux actuellement.

La crainte de ne plus voir les trains s'arrêter

Mais les acteurs de la vie économique et sociale du département redoutent la suite. En effet, la SNCF met fin à la convention de desserte ferroviaire des gares du Mans, de Laval, de Vitré et de Sablé-sur-Sarthe. Celle-ci prend fin le 30 janvier 2022. "Trois TGV ne marqueront plus l'arrêt au Mans dès l'année prochaine" dévoile Olivier Richefou, d'où la crainte d'une situation similaire à Laval à partir de 2024.

Or, l'élu veut au contraire augmenter le nombre de dessertes. "La SNCF cherche à nous rassurer. Mais 2023 c'est dans un an, _nous n'avons pas la visibilité sur 2024-2025_. Quand vous construisez des offres d'attractivité sur un territoire, y compris sur le plan touristique, vous avez besoin de visibilité dans le temps."

Politiques, entreprises, voyageurs, tous ont peur d'être délaissés au profit de la Bretagne. "_Si demain il y a encore plus de clients à Rennes ou Brest, peut-être que la SNCF supprimera tel ou tel train en disant : "_Je ne l'arrête plus à Laval parce que je gagne plus d'argent sur un Brest-Paris qu'un Laval-Paris"" pense Olivier Richefou.

Françoise Rey, du collectif des usagers du TGV Laval-Paris, déclare qu'en 2024, "on ne sait absolument pas ce qui restera, tant en nombre de trains qui desserviront Laval qu'en horaires. Donc on est dans une incertitude..." Les différents acteurs du département veulent maintenant être reçus par le président de la SNCF.