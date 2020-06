Toujours des difficultés de circulation sur la Nationale 106 en Lozère

Les intempéries des 12 et 13 juin ont fortement impacté le réseau routier en Lozère. De nombreux chantiers sont en cours pour le remettre en état après des affaissements de chaussée ou des coulées de boue. C'est le cas sur la Nationale 106, complètement fermée à la circulation entre Alès et Florac jusqu'au 19 juin pour mettre en sécurité la paroi rocheuse qui menace de s'effondrer à la hauteur du col de Jalcreste. (Lozère).

Les riverains peuvent toutefois emprunter les routes secondaires pour rejoindre leurs habitations. Pour les autres véhicules, le trafic de transit entre Nîmes et Mende peut se faire via l'A9 et l'A75. La Nationale 106 est également barrée à Cassagnas. Les voitures peuvent emprunter la Corniche des Cévennes. Pour les poids lourds, une déviation est mise en place par l'A75 et l'A9.

La circulation est aussi interrompue temporairement sur cette route nationale à la hauteur d'Ispagnac. Une déviation est mise en place.