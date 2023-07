Toujours pas de trams et bus après 21h sur Le Mans Métropole

Depuis vendredi 30 juin 2023, en raison des violences urbaines, aucun bus et tramways ne circulent sur la métropole du Mans après 21h. Pour l'instant, la Setram ne communique pas sur une date de retour à la normale. Cette interruption du service, reconduite ce lundi, sera revue chaque jour en fonction de l'évolution de la situation.

ⓘ Publicité

Il s'agit d'une décision prise en concertation avec la préfecture de la Sarthe et le ministère de l'intérieur explique le directeur de la Setram, Jean-Paul Pringuet : "C'est une décision difficile parce qu'on a bien sûr des voyageurs qui aimeraient avoir un service normal. Ce n'est pas le cas mais c'est une position prudente. Nous devons faire attention. Il en va de la sécurité à la fois des voyageurs et du personnel. On ne peut pas servir de cibles. Il faut se protéger en attendant que cela se calme".

Selon la Setram une dizaine d'abris de bus et de tramway ainsi que deux rames ont été vandalisés depuis le début de ces violences urbaines.