Toujours plus de bouchons dans les agglomérations françaises

550 millions de sources à travers le monde viennent alimenter le service de trafic en temps réel de TomTom qui dévoile ses données pour l'année 2019. A la clé, une estimation des temps passés par les automobilistes dans les bouchons. Et de façon générale, on passe partout de plus en plus de temps dans nos voitures.

Jusqu'à 10 jours passés dans les bouchons

Trois villes d'Inde figurent parmi les villes où les temps supplémentaires passés en voiture sont les plus important. Tout en haut du classement : Bangalore en Inde avec 243 heures passées dans les embouteillages, soit plus de 10 jours ! Derrière on trouve Manille aux Philippines, Bogotá en Colombie, Moscou (à la sixième place) ou encore Istanbul (neuvième place). La première ville européenne arrive à la 17ème place du classement : Dublin avec 213 heures.

Classement mondial réalisé par TomTom - .

Seulement 4 villes françaises voient une amélioration

On trouve trois grosses agglomérations dans le Top 3 français : Paris, loin devant, avec 163 heures de temps de trajet supplémentaires (c'est 13h de plus qu'en 2018), soit un taux de congestion de 39%. Ensuite Marseille (34%) et Bordeaux (32%). Grenoble arrive derrière, puis Nice, Lyon, Toulon, Toulouse, Strasbourg et Nantes en 10ème position avec 140 heures de bouchons, c'est l'équivalent de 124 épisodes de Game Of Thrones. D'après les données de TomTom, sur les 25 plus grandes villes françaises, seules quatre voient leur situation s'améliorer : Marseille, Montpellier, Saint-Etienne et Avignon, notamment grâce à la mise en place d'aménagements routiers qui ont fluidifié la circulation...

Paris, Marseille et Bordeaux dans le trio de tête - .

De pire en pire à Paris

Tout le contraire de Paris -les routes d'Ile-de-France de façon générale- mais surtout Paris où circuler est de plus en plus un vrai casse-tête, avec les très nombreux travaux d'aménagements qui réduisent la place de la voiture comme la création de nouvelles pistes cyclables notamment. Et ça ne risque pas de s'arranger : limiter drastiquement la place de la voiture, c'est la volonté renouvelée d'Anne Hidalgo pendant la campagne municipale.

Gros impact de la grève dans les transports

Point noir de l'année 2019, le mois de décembre. La circulation a été très perturbée par la mobilisation contre la réforme des retraites et la grève dans les transports. A Toulouse, Strasbourg, Grenoble et Paris, le pic annuel de congestion a été atteint à cette période. Avec un record pour la capitale : plus de 1600 kilomètres de ralentissements.