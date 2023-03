Toujours plus de trains en Occitanie, la région renouvelle sa convention avec la SNCF

100.000 voyageurs par jour dès que possible, contre 80.000 aujourd'hui. L'objectif est clair, et il affiché par Carole Delga. La présidente de la région Occitanie vient de signer une nouvelle convention avec la SNCF pour l'offre de trains régionaux Lio, sur la période 2023-2032. Un partenariat qui représente quatre milliards d'euros, sur la durée de la convention.

"Le rail, c'est la colonne vertébrale de notre politique de transports, car c'est le meilleur argument écologique. Mais aussi en terme de sécurité, par rapport à la route", insiste Carole Delga.

Offre en hausse de 24%

Après un effort conséquent sur la précédente convention (2018-2023), le nouveau partenariat demeure très ambitieux. L'offre va ainsi augmenter de 24% sur l'ensemble de la région. "C'est un record de France" résume Philippe Bru, le directeur de la SNCF voyageurs en Occitanie.

Quand on parle d'augmentation de l'offre, cela veut dire plus de trains, ou des trains plus grands, pour embarquer plus de passagers. Quasiment toutes les lignes de la région vont en bénéficier.

Autour de Toulouse il y aura des trains supplémentaires dès 2024 côté Tarn, vers Mazamet et vers Albi. Et même au delà vers l'Aveyron et Rodez. Augmentation de l'offre aussi vers Montauban, avec derrière Agen et le Lot (Cahors). Figeac-Toulouse sera aussi renforcée.

Cadencement élargi entre Toulouse et Brax-Léguevin

Côté Gers, la principale nouveauté sera un cadencement élargi en direction d'Auch. Aujourd'hui, il y a des trains toutes les 15 minutes aux heures de pointe entre la gare des Arènes (Toulouse) et Colomiers. Le système sera rallongé jusqu'à la gare de Brax-Léguevin. Et peut-être même l'Isle-Jourdain dans le futur.

A Toulouse, toujours pas de RER, mais des nouvelles gares. Au nord, une halte sera ainsi créée à La Vache en 2027, pour permettre une interconnexion avec la troisième ligne du métro toulousain. Idem au sud, avec une halte à Labège-La Cadène.

Et toujours des trains à 1 euro

Tout ça, avec une politique tarifaire attractive, et toujours des trains à 1 euro sur certaines lignes, à certaines heures. 13 millions de voyages ont ainsi coûté 1 euro maximum à l'usager en 2022. Une offre à prix cassés qui a un impact majeur sur la fréquentation et les habitudes, selon Philippe Bru. "Avant les tarifs à 1 euro, 30% des gens n'avaient jamais pris le train" résume le directeur régional de la SNCF.