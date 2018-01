Toujours un tiers de ralentisseurs illégaux d'après Auto Plus

Par Mélanie Tournadre, France Bleu Drôme-Ardèche

37 % des ralentisseurs sont non conformes d'après Auto Plus. Depuis 2013, le magazine épingle les dos d'âne et trapèzes illégaux, mais les abus continuent un peu partout en France, notamment en Drôme-Ardèche.