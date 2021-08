Toulon : comment circuler sur le pont de l'A57 du quartier Sainte-Musse pendant les travaux

Après d'importants travaux, le pont provisoire accueille les premières voitures, ce dimanche, sur l'autoroute A57 dans le sens Nice-Toulon, au niveau de Sainte-Musse à Toulon. Il faut légèrement se déporter et lever le pied.

C'est l'une des étapes de l'élargissement de l'autoroute A57 à Toulon. Une voie provisoire de 300 mètres a été greffée le long du pont qui passe au dessus du chemin de fer, dans le sens Nice-Toulon. Les travaux gigantesques pour construire ce pont provisoire ont duré deux mois.

C'est ni plus ni moins qu'un déplacement latéral de la circulation

A partir de ce dimanche matin, pour circuler dans le sens Nice-Toulon, il faut vous déporter légèrement sur la droite et emprunter cette nouvelle route. Ce n'est pas une véritable déviation, ni une sortie, mais plutôt une bifurcation. "La confection a été faite de telle manière que les zones de raccordement sont très douces, donc les usagers sont guidés par la route et les bandes de signalisation", souligne Mathilde Froment, la directrice adjointe de l'opération d'élargissement de l'A57 pour Escota-Vinci Autoroutes. "C'est ni plus ni moins qu'un déplacement latéral de la circulation."

La limitation de vitesse baisse de 70 à 50 km/h

En revanche, sur cette portion, la vitesse est abaissée de 70 à 50 km/h. Il faut donc un peu plus de temps pour traverser le pont. Mais cette nouvelle limitation n'a pas que du négatif. "En période congestionnée, cela peut permettre de faire une sorte de régulation du trafic pour éviter l''effet de bouchon accordéon", précise Mathilde Froment.

Ce pont provisoire va servir deux ans, la durée de travaux sur cette portion de 300 mètres. Au total, le chantier d'élargissement couvre 7 km d'autoroute. Il devrait se terminer en 2025.