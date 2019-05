Toulouse : la SNCF coupe la ligne Toulouse-Narbonne pendant cinq jours

Toulouse, France

Les travaux pour remplacer le passage à niveaux de Montaudran ont commencé. La SNCF s'est donné jusqu'à jeudi 8 mai pour installer deux ponts ferroviaires, praticables en avril 2020.

Deux ponts ferroviaires chemin Payssat et chemin Carosse en 2020

En novembre 2017, une conductrice de 78 ans avait perdu la vie sur ce passage à niveau, percutée par un TER. Le passage à niveau de Montaudran, au sud de Toulouse est considéré comme dangereux, comme 32 autres en Occitanie. Il est destiné à être remplacé.

Mais pour mettre en place les deux passages souterrains destiné à remplacer ce passage à niveau très fréquenté, 10.000 véhicules et 160 trains l'empruntent chaque jour, la SNCF a été contrainte de couper la circulation routière et ferroviaire pendant cinq jours.

Le défi était de "concevoir quelque chose qui est faisable, explique Vincent Bouvier, maître d'ouvrage pour SNCF Réseau. Permettre une coupure de 126 heures concertée entre tous afin d'avoir le minimum d'impact pour les personnes autour du chantier."

Depuis vendredi soir et lundi matin, pelleteuses et engins de chantiers creusent la terre et installent deux ponts ferroviaires qui vont faire passer voitures poids lourds cyclistes et piétons sous la voie ferrée qui relie Toulouse à Narbonne.

Jusqu'à jeudi matin, il va falloir "mettre l'ouvrage d'art en place, détaille Fabrice Roels, pilote d'opération du chantier, remblayer et rajouter du matériau pour le stabiliser, recréer la plateforme ferroviaire, reposer les voies, rerégler la caténaire qui alimente le train en électricité, et à ce moment-là, les trains pourront circuler."

50 millions d'euros

Un chantier à 50 millions d'euros. Plus de la moitié financée par la métropole de Toulouse, le tiers par SNCF Réseau supporté par l'État, et 10 % par le conseil régional d'Occitanie.

Jean-Luc Gibelin, vice-président de Région en charge des Transports, veut faire disparaitre les 33 passages à niveaux dangereux d'Occitanie : "Il y a eu celui de Muret, maintenant ici, il y en a deux en travaux du côté ex-Languedoc-Roussillon...les choses avancent."

Jeudi 8 mai, les trains pourront de nouveau circuler entre Toulouse et Narbonne. Les voitures auront retrouvé leur passage à niveau et devront attendre avril 2020 pour pouvoir emprunter les deux ponts ferroviaires de Payssat et de Carosse.