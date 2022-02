Toulouse accueille le Sommet de l'Aviation jeudi et vendredi pour acter l'objectif neutralité carbone en 2050

Le ministre délégué chargé des Transports, ses homologues européens et les acteurs du transport aérien européen et international se réunissent à Toulouse ce jeudi 3 et vendredi 4 février pour le Sommet de l'aviation tourné vers l'inéluctable transition du secteur, la décarbonation.

C'est devenu ces dernières années l'obsession des constructeurs aéronautiques et de leurs équipementiers, et un thème de communication abondamment alimenté : l'avion vert, la décarbonation, la réduction des émissions de CO2. Bref tout ce qui peut rendre l'aviation moins polluante, moins coûteuse et plus acceptable au regard des enjeux environnementaux des prochaines années. C'est le thème de ce Sommet de l'aviation à Toulouse, rendez-vous international organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne.

Airbus et ENAC

Jeudi sera une journée sans caméras ni micros. Dans l'après-midi, les participants parmi lesquels Jean-Baptiste Djebbari, ses homologues européens et la Commissaire chargée des transports la Roumaine Adina-Ioana Vălean et les industriels, se donnent rendez-vous - passage obligé - chez Airbus, sur une ligne d'assemblage.

Vendredi, ils se rendront à l'ENAC, l'école nationale de l'aviation civile à Rangueil avant d'écouter l'intervention de l'aventurier Bertrand Piccard connue pour son expérience sur Solar Impulse.

La presse sera invitée vendredi à partir de la mi-journée pour l'aboutissement de ce sommet, lors du discours de l'Allemand Nabil Naoumi, le président de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et l'adoption de la déclaration sur l’objectif de neutralité carbone 2050.

La COP de l'aviation

Il s'agira plus spécifiquement de discuter des carburants alternatifs d'aviation durables, des innovations technologiques (hydrogène, électrique, hybride), d'amélioration des trajectoires et d'optimisation des infrastructures aéroportuaires.

Des tables rondes et des échanges seront organisés autour du soutien des pouvoirs publics, de l'attente du public sur la décarbonation et des perspectives technologiques.

Selon le ministère, l’objectif du sommet de Toulouse est de donner une impulsion politique à l’échelle européenne et internationale. Il devrait se concrétiser par une déclaration promouvant l’adoption d’un objectif de long terme ambitieux lors de l’assemblée triennale de l'Organisation de l’aviation civile internationale à l’automne prochain, en écho à la COP26. Autrement dit, l'espoir d'un engagement d’États européens et de pays tiers, de la Conférence Européenne de l'Aviation Civile (CEAC) et au-delà