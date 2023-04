Toulouse achète de nouvelles rames de tramway, contrat groupé avec Brest et Besançon

D'ici trois ans, de nouvelles rames de tramway circuleront à l'ouest de Toulouse. Tisséo, l'autorité organisatrice des transports toulousains, vient d'approuver un contrat avec le fabricant français Alstom. Elle commande neuf rames, pour un montant de 31 millions d'euros hors taxes.

ⓘ Publicité

Mais pour faire baisser la facture, Tisséo a fait un achat groupé, avec Brest Métropole et Grand Besançon Métropole. Les Bretons ont acheté huit rames, et les Franc-Comtois cinq.

Sur le réseau toulousain, les neuf rames "permettront une évolution d’offre" explique Tisséo dans un communiqué :

- 6 rames seront affectées pour la Ligne Aéroport (1 rame circulera toutes les 5 minutes aux heures de pointe, entre l’Aéroport et la future station Blagnac, en empruntant l’itinéraire de T2)

- 3 rames renforceront la ligne T1 avec une fréquence de passage de 4’30 entre Palais de Justice et Odyssud, et une fréquence de passage de la ligne T1 de 9’ entre Odyssud et le MEETT (1 rame sur 2 s’arrêtant au terminus partiel d’Odyssud).

. - Alstom

Grand Besançon Métropole bénéficiera de la livraison de la première des cinq rames en juillet 2025. La première des huit rames commandées par Brest Métropole sera livrée en octobre 2025. Pour Toulouse, la première des neuf rames sera livrée en mai 2026 et la dernière rame en septembre 2026