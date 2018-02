Toulouse, France

C'est une campagne d'affichage visible sur certaines rames, à la station des Arènes et à six intersections critiques bien connues des automobilistes : le rond-point de la Cépière, le carrefour du TOEC avenue de Grande-Bretagne, près du Zénith, devant l'hôpital Purpan, le rond-point des arènes romaines à Ancely et enfin, celui des Mûriers près d'Odyssud à Blagnac. Une signalétique de sensibilisation y a été apposée sur ces sites accidentogènes pour annoncer que la voie ferrée croise la voie de circulation, des panneaux qu'on connait tous mais qu'on ne respecte pas toujours comme le feu qui clignote et qui ordonne expressément de s'arrêter, ou le stop Piétons.

Globalement, le tramway est un véhicule prioritaire.

Les autres réseaux de tram en France nous avaient prévenus qu'il fallait au moins 3-4 ans pour que la population intègre bien le tram dans le paysage. Ce qu'on craint le plus, ce sont les automobilistes perdus, qui cherchent avec leur GPS ou qui sont au téléphone— Gilbert Seznec, responsable opérationnel Tramway à Tisséo

Non pas que le nombre d'accident augmente, au contraire même : depuis sa mise en service en décembre 2010, Tisséo a dénombré 149 collisions dont 17 l'an dernier. Dans 75% des cas, cela concerne des voitures, les deux-roues, les vélos, les camions se partagent le reste. Il y a eu en tous seulement 13 accidents avec des piétons en sept ans. En tous, ces incidents ont fait 46 blessés, aucun grièvement et surtout aucun mortel contrairement à Bordeaux, Nantes, Montpellier ou à Valenciennes.

Seulement 9% des collisions concernent des piétons, pour 76% des cas, ce sont des voitures. © Radio France - Bénédicte Dupont

Le tramway croise les lycées Déodat de Séverac, les Arènes, et St Exupéry à Blagnac, plus le collège Guillaumet de Blagnac. Nous faisons régulièrement des campagnes de prévention auprès des enfants pour qu'ils soient vigilants, le smartphone est un des ennemis de la sécurité des piétons. — Thierry Wischnewski, directeur général de Tisséo Voyageurs

La sécurité aux abords du tram, c'est l'affaire de tous! Découvrez la nouvelle campagne sécurité du tramway 🚋 :https://t.co/jkV3RQwCF2

Le tram est prioritaire, imposant et silencieux! Soyez vigilants 🚗🚲🚶‍♀️

Notamment à l'approche des carrefours identifiés comme sensibles pic.twitter.com/h4zYYieDLR — Presse Tisseo (@PTisseo) February 5, 2018

