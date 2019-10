Toulouse : avis favorable pour la 3e ligne de métro

Toulouse, France

Avis favorable pour la "Toulouse Aérospace Expresse", la future 3e ligne de métro qui doit relier Labège à Colomiers d'ici 2025. La commission d'enquête a dévoilé ce vendredi les conclusions de son rapport. Elles font suite à l'enquête publique menée du 6 juin au 18 juillet 2019.

Cet avis favorable est nécessaire pour la déclaration d'utilité publique du projet qui doit permettre de lancer les travaux.

Plus de points positifs que négatifs

Dans son document de 300 pages, la commission explique que les avantages du projet l'emportent sur les inconvénients.

Elle met avant que cette 3e ligne est "le moyen le plus performant pour le nombre de voyageurs transportés et la rapidité", qu'elle "entraînera une baisse de 20 millions de litres de carburant/an", que son impact visuel et sonore sera limité et qu'elle va favoriser la densification de l'agglomération.

Du côté des inconvénients, la commission s'inquiète du coût élevé du projet, il est estimé à 2,7 milliards d'euros, et pourrait "hypothéquer les autres actions prévues du Plan Mobilités". Elle déplore aussi la desserte non-directe de l’aéroport et les parkings en tête de ligne qui peuvent paraître insuffisants.

Deux réserves de la commission

Dans ses conclusions, elle émet deux réserves. La première concerne l’abattage d'arbres pour la station François Verdier. La commission demande de maintenir l'alignement. La seconde réserve concerne le parking relais pour la station des Sept Deniers, la commission demande de réduire sa capacité.

Enfin, elle formule plusieurs recommandations. Elle invite Tisséo à trouver des alternatives pour éviter l'abattage d'arbres notamment à Limayrac et Les Ormeaux. Elle demande également au maître d'ouvrage d'écouter et de s'appuyer sur les réflexions des associations de quartier. Elle pointe aussi du doigt la nécessité de penser une possible extension de la ligne à Colomiers.

De son côté, Tisséo explique prendre acte. "Ce sont deux réserves qui sont pour nous sans problème. Sur les platanes à François Verdier, la solution technique on l'a. Quant au parking aux Sept Deniers, on est tout à fait d'accord et on va s'engager sur cette voie", rassure Jean-Michel Lattes, président de Tisseo en charge des transports à la métropole.

Les associations contre la 3e ligne mécontentes

Chez les associations opposées au projet, on n'est pas surpris de cet avis favorable mais on le déplore. "On a beau essayer de dire que ce n'est pas du côté de la première couronne qu'il faut investir. On n'est pas attendu. Pour nous, ce tracé est trop Toulousain", déplore Marie-Pierre Bès, présidente de l'Autate (association des usagers-e-s des transports de l'agglomération toulousaine et des environs).

Pour le collectif "Rallumons l'étoile ferroviaire" qui avait donné un avis favorable sous réserve,"ce rapport est décevant. Il conforte les oppositions. Ceux qui voulaient des modifications importantes ont l'impression de ne pas avoir été entendus dans ce rapport. Ils se sentent floués. Et ils vont multiplier les recours", fait remarquer Benoit Lanusse du collectif "Rallumons l'étoile".

Avis favorable aussi pour l'extension de la ligne B

L'autre projet étudié par la commission est l'extension de la ligne B, cette connexion qui doit relier Ramonville à l'institut National Polytechnique de Toulouse. Là aussi, l'avis de la commission est favorable. Elle recommande juste un doublement éventuel de cette future ligne.