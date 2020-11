Alstom choisi pour la troisième ligne de métro de Toulouse

Alstom équipe déjà les lignes 15, 16 et 17 du métro de Paris. Les nouvelles rames de Toulouse pourraient y ressembler.

Tisséo a donc choisi un constructeur français, pour les rames du futur métro de Toulouse. Alstom a été préféré à trois autres candidats, suite à un "dialogue compétitif lancé en 2018" a expliqué Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo Collectivités.

C'est un "dossier qui fait plus de 1.000 pages, qui est considérable", a poursuivi le président. Si Alstom a été retenue, c'est parce que c'était "l'offre la moins chère, et la meilleure techniquement". Le contrat s'élève à plus de 713 millions d'euros. Un peu moins que les 800 millions d'abord estimés.

Alstom sera en charge de la conception, de la construction et de la maintenance du système de transports. Cela comprend notamment la construction de la voie, les façades de quai, ou encore les véhicules de maintenance. Tisséo a préféré choisir un seul constructeur pour l'ensemble, plutôt que plusieurs différents, ce qui aurait compliqué les opérations de maintenance, et aurait coûté peut-être plus cher sur le long terme.

Avec le choix d'Alstom, c'est un tournant dans l'histoire du métro toulousain. Jusqu'à présent, Toulouse avait préféré Siemens pour la ligne B, et la ligne A (le constructeur Matra de 1993 a depuis été absorbé par Siemens).

Pour cette troisième ligne, les quatre candidats étaient : Ansaldo STS, Alstom, CAF et Siemens.

Plus rapide, et plus large

Le futur métro de Toulouse sera issu de la gamme Métropolis d'Alstom, qui équipe déjà Barcelone, Buenos Aires, Budapest, Sydney, ou encore Dubaï.

Ces nouvelles rames mesureront 36 mètres, extensibles à 48 mètres. Il y aura plus de place à l'intérieur, car les wagons seront plus larges que ceux des deux autres lignes, avec une largeur de 2,7 mètres. Par ailleurs, les voyageurs pourront se déplacer sur l'ensemble de la rame, car les wagons seront ouverts.

Un futur métro également plus rapide : 41 km/h, au lieu de 35 km/h aujourd'hui sur les lignes A et B.