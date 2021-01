Verglas et neige en Occitanie : les conseils pour ne pas déraper

Les températures négatives et la neige gagnent considérablement l'Occitanie depuis le début de semaine. L'enneigement des routes et le verglas compliquent la tâche des automobilistes sur la route. Deux professionnels de la route livrent quelques conseils pour aborder plus sereinement vos trajets.

Difficile d'avoir les bons réflexes sur une route glissante ou une route enneigée quand on n'a pas l'habitude de rouler dans ces conditions. Pneus neiges, anticipation, distance de sécurité... Alain et Jérémy, deux professionnels du monde routier vous donnent les clés pour une conduite en toute sécurité.

Alain Person, Formateur Centre Centaure Midi-Pyrénées

Après 19 ans au Centaure de Brugières, Alain connaît parfaitement l'attitude à adopter sur les routes par temps hivernal. Il faut commencer par un état général de votre véhicule. Tout d'abord, les pneus : "Niveau pneumatique, je ne peux que conseiller des pneus neiges pour ceux qui habitent en plaine, avec toujours, deux paires de chaînes dans le coffre car les pneus neiges ne suffisent plus parfois ! Sinon des pneus 4 saisons peuvent suffire si on reste dans des zones rarement touchées par la neige et le verglas”.

Sans oublier le liquide de refroidissement : “Les essuies-glaces, l’éclairage. _Les gens ont tendance a oublié d'ajuster liquide de refroidissement du moteur_, qui permet de le refroidir. Il chauffe deux fois plus qu'en hiver, ce liquide évacue cette chaleur”.

Respecter les distances de sécurité permet d'anticiper le freinage selon Alain : “Deux secondes sur route sèche, cinq secondes sur route mouillée et au mieux, triplez la distance sur route enneigée ! C’est avec cette distance que l’on peut ralentir en toute sécurité”.

Jérémy, moniteur auto-moto de l'auto-école Cool Drive d'Aucamville

Pour Jérémy, moniteur auto-moto, il ne faut pas hésiter à jouer avec l'embrayage : “Ne pas trop forcer sur le démarrage. _Démarrer en deuxième si possible_. Cela évite de transmettre trop de puissance aux roues motrices et donc éviter le patinage des roues. On peut démarrer en première mais il faut accélérer progressivement”.

Pour les adeptes de la moto, Jérémy déconseille fortement l'utilisation des deux roues lorsque les routes sont givrées. “Les motards le savent mais _il faut clairement éviter la moto_. Il faut éviter les plaques d’égouts et le marquage au sol qui prennent plus facilement le verglas. Sur une moto on est en équilibre. Si on glisse, on tombe”.

Nouvel épisode de neige ce week-end

Attention si vous prenez la route de nuit ou au petit matin ce week-end en Occitanie, Météo France annonce des températures négatives allant jusqu'à - 7 degrés dans la nuit du samedi au dimanche.