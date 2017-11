Toulouse : des dessins et une appli pour se repérer dans le métro. Une première en France!

Après le handicap moteur et sensoriel, la régie de transports de Toulouse met en place "Eô" pour les personnes atteintes de déficience cognitive. Autistes, trisomiques, illettrés, personnes âgées... Cela concerne des milliers de voyageurs au quotidien qui n'arrivent pas à se repérer en lisant.

Toulouse innove encore dans son métro. Après la 4G dans les rames et sur les quais, voici Eô. Un dispositif mis en place depuis mercredi 22 novembre pour tous ceux qui ont du mal à se repérer en lisant. Ils seraient des milliers chaque jour dans le métro toulousain. D'abord conçu pour les personnes atteintes de handicap cognitif, ce programme concerne tout aussi bien le touriste qui n'est pas habitué à l'alphabet latin, les personnes qui ne savent pas lire, les enfants, les personnes âgées qui distinguent mal les noms de station.

Trois façons de se repérer

L'application 'Tisséo eô'. Disponible depuis ce mercredi sur les smartphones, elle permet en quelques gestes de programmer un trajet en choisissant le dessin des stations de départ et d'arrivée, ou des photos de lieux avec un numéro de téléphone à activer si l'on se perd.

L'application eô est gratuite. © Radio France - Stéphanie Mora

Le plan en version papier. Les lignes de métro sont matérialisées avec le dessin correspondant. Au dos vous pouvez découvrir à quoi correspond chaque dessin et ainsi en savoir plus sur les quartiers ou l'histoire de Toulouse. Disponible dans les stations.

Un jeu de cartes. Ce sera la dernière étape d'ici quelques semaines. À disposition des associations pour apprendre aux personnes handicapées (autistes, trisomiques...) à se repérer.

Plus de quatre ans de travail.

Vous avez peut-être remarqué depuis quelques semaines des dessins noirs sur fond jaune ou blanc, installés à l'entrée des stations ou sur les quais du métro toulousain : une oie à Patte d'oie, une péniche à Canal du Midi, un saule pleureur à Saouzelong... Tisséo travaille sur ce concept depuis plus de quatre ans avec l'aide d'associations de personnes handicapées mais aussi d'historiens, de psychologues ou d'urbanistes. Les dessins et l'application pour smartphones ont été mis au point par les étudiants du lycée des Arènes de Toulouse. Deux étudiantes en BTS design ont proposé le projet "anecdote" : représenter chaque station par son histoire ou ce qu'elle désigne. Il a ensuite fallu choisir des dessins suffisamment simples et différents pour les 38 stations.

Pour les associations de personnes handicapés comme Trisomie 21 Haute-Garonne, c'est un outil précieux. Cette association apprend aux jeunes trisomiques à se repérer dans les transports, le faire par la lecture n'est pas toujours facile. Renée Michel, administratrice de Trisomie 21 Haute-Garonne, l'assure : "le visuel sera de suite beaucoup plus parlant. Ils seront plus sûrs d'eux-mêmes, ils auront moins peur. L'application rendra les déplacements plus sereins pour tout le monde, les personnes handicapées et leurs familles."

Toulouse pionnière en France...

Régis Herbin le président du Centre de Recherche pour l'Inclusion des Différences dans les Espaces de Vie (Cridev), une association de référence en France sur les questions de mobilités et de handicap, affirme qu'il n'y a qu'une ville au monde qui a mis en place ce genre de dispositif : "Mexico, il y a une trentaine d'années". En France, c'est en tout cas une première. Pour Régis Herbin c'est aussi une action qui rendra le métro "plus convivial" puisque chacun pourra apprendre l'histoire de sa station grâce au plan et à un panneau installé à l'entrée pour expliciter le dessin.