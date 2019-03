Toulouse : des perturbations sur le réseau de bus

Plusieurs lignes de bus Tisséo sont perturbées ce matin, dans l'agglomération toulousaine, à cause d'un mouvement des conducteurs qui dénoncent des restructurations au sein du réseau.

Toulouse, France

A Toulouse, le dépôt de bus Tisséo Atlanta, dans le Nord Est de la ville, est filtré, ce mardi matin. Plusieurs lignes sont perturbées. Les chauffeurs de bus qui travaillent partent avec du retard.

Sur son site internet, Tisséo indique que les lignes L9, 15, 19, 20, 26, 29, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 59, 60, 61, 68, 69, 72, 73, 76, 79, 83, 84 sont perturbées.

Les lignes A et B du métro et les lignes T1 et T2 du tram, elles, fonctionnent normalement.

La quinzaine d'employés qui manifestent dénoncent des restructurations au sein du réseau bus.