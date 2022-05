Toulouse : embarquez avec France Bleu à bord du nouveau téléphérique

Ce vendredi a lieu l'inauguration de Téléo, le plus grand téléphérique urbain de France. Il sera ouvert gratuitement au public samedi et dimanche. France Bleu Occitanie vous propose d'embarquer à bord en exclusivité à l'occasion d'une matinale spéciale entre 6h et 9h.

C'est un moyen de transport en commun peu banal, mais en développement partout dans le monde, que Toulouse va inaugurer ce vendredi. Téléo, le téléphérique urbain le plus long de France, va être officiellement mis en route ce vendredi après que le préfet de Haute-Garonne a autorisé son exploitation. Pour l'occasion, France Bleu Occitanie vous propose une émission spéciale de 6h à 9h, avec à partir de 8 heures, un embarquement en direct dans l'une des cabines du téléphérique.

Un transport en commun...et une curiosité

Car Téléo devrait attirer beaucoup de monde ce week-end. Tisseo, le syndicat mixte qui exploite les transports en commun de la métropole toulousaine, a choisi de le rendre gratuit pendant deux jours pour cette ouverture. Les Toulousains -et les autres- pourront donc embarquer pour relier l'Université Paul Sabatier à l'Oncopole (ex-site AZF) en passant par l'hôpital Rangueil. Pas franchement touristique comme visite c'est vrai...mais le caractère nouveau du téléphérique et le panorama offert sur Toulouse depuis le colline de Pech David devrait faire son effet. Surtout qu'il fera beau.

Un nouvel atout pour les déplacements à Toulouse, en attendant la 3ème ligne de métro

Sur les trois kms de parcours et avec ses douze cabines, Tisseo pourra transporter 8 000 voyageurs par jour dans son Téléo. C'est beaucoup moins, presque rien, par-rapport à la ligne de métro A par exemple (400 000 passagers par jour) mais c'est un axe important qui va permettre de traverser la Garonne et Pech David, espace vert et élevé de la ville rose. L'essentiel de la clientèle devrait être composé d'étudiants, profs de l'Université Paul Sabatier, et d'usagers de l'hôpital Rangueil et de l'Oncopole. Une gare dessert le 2ème site hospitalier de Toulouse, au sein même du bâtiment. Téléo dispose aussi d'une connexion avec la ligne B du métro toulousain et la gare. Enfin c'est symboliquement une étape importante pour le renouvellement urbain de Toulouse, puisque l'Oncopole est situé sur l'ancien site AZF. Un secteur de la ville qui n'est pas très fréquenté, si ce n'est par les voitures et les travailleurs, aujourd'hui. Le téléphérique va l'ouvrir sur la ville.

C'est donc une étape importante pour les transports en commun toulousains. Elle intervient. quelques mois avant le début des travaux de la 3ème ligne de métro entre Colomiers et Labège. Les travaux commenceront l'année prochaine, pour durer jusqu'en 2028 (ndlr : budget prévisionnel de 2,7 milliards d'euros, contre 82 millions pour le Téléo).

Emission spéciale avec les "artisans" du téléphérique

Les élus seront évidemment à notre micro entre 8h et 9h, mais également un représentant de la société Poma, le constructeur du téléphérique, ou encore le directeur général du CHU desservi par Téléo. Nous vous expliquerons en détail le fonctionnement du téléphérique en donnant aussi la parole à ceux qui l'ont conçu et réfléchi, ainsi qu'aux opérateurs qui vont y travailler.