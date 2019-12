Toulouse : énormes bouchons sur la rocade extérieure

D'énormes bouchons se sont produits ce mercredi matin sur la rocade extérieure toulousaine. Des plaques d'égouts cassées ralentissent notamment le trafic entre les sorties Minimes et Rangueil.

Rangueil, Toulouse, France

C’est la galère sur la rocade extérieure de Toulouse entre Ernest Wallon et Pech David. Des plaques d'égout sur la bande d'arrêt d'urgence empiètent sur le périphérique. Des plaques d'égout auraient été cassées par des camions qui circulent sur les bandes d'arrêts d'urgence pendant les travaux d'élargissement de la rocade à cet endroit. Le trafic a été réduit de deux à une seule voie dans le sens Purpan-Palays. 1h45 de perdue.

Un incendie à signaler faubourg Bonnefoy, les pompiers sont dans le secteur Raynal. Chez Tisséo les bus Linéo 9 et 39 sont déviés. Le pont Raynal est fermé à la circulation. Et chez Vinci Autoroutes on vous déconseille la sortie 14 de Croix Daurade. Passez plutôt par la sortie 15 de la Roseraie.