Toulouse FC : Tisséo met en place de nouvelles navettes pour aller au Stadium depuis l'Oncopole

À partir du week-end du 19-20 août durant lequel le TFC démarre sa saison à domicile contre le Paris-Saint-Germain* , et pour chaque match au Stadium, Tisséo mettra à votre disposition de nouvelles navettes gratuites. Mais cette fois, les supporters sont incités à se garer au grand parking-relais de l'Oncopole, au téléphérique Téléo, au sud de la ville.

Les premières navettes circuleront deux heures avant le début de la rencontre et jusqu'à cinq minutes avant le coup d'envoi. Elles ramèneront les supporters vers Oncopole pendant une heure après le match. Elle empruntera la route d'Espagne et l'avenue de Muret mais sera sans arrêt.

Reléguer les voitures aux portes de la ville

Jusque là, les navettes mises en place les saisons passées emmenaient et ramenaient le public du Stadium aux Arènes, où se trouvent un parking-relais, le métro, le tram et la ligne de train vers Colomiers et Auch. Le parking Tisséo Oncopole-Lise Enjalbert, souvent peu rempli, dispose de près de 550 places soit un peu plus que celui des Arènes, souvent saturé.

Pour se rendre au Stadium, d'autres solutions de transport en commun existent :

le tramway , descendre à la station Croix-de-Pierre et marcher 5 minutes environ

, descendre à la station Croix-de-Pierre et marcher 5 minutes environ la ligne B du métro , descendre aux stations Empalot ou St Michel et marcher 10 minutes environ

, descendre aux stations Empalot ou St Michel et marcher 10 minutes environ les lignes de bus L4 (Basso-Cambo/Cours Dillon), L5 (Empalot/Portet SNCF), 34 (Université Paul Sabatier/Arènes et 152 (Empalot/Oncopole) (arrêt Stadium Est).

Les navettes ne sont pas opérationnelles pour le match amical face à l'AS Roma le 6 août. La saison des Violets démarre le dimanche 13 août par un déplacement à Nantes.

* À l'heure où nous écrivons, la date et l'heure précises de la rencontre TFC-PSG n'ont pas été fixées ce week-end du 19 août.