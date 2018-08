Un chauffeur de taxi toulousain s'est fait voler son véhicule ce lundi après-midi. Il chargeait les affaires de son client dans le coffre lorsqu'un individu a pris les clés et s'est enfui avec. Les deux victimes ont finalement retrouvé leurs biens quelques heures après.

Toulouse, France

La scène s'est passée place Wilson dans le centre-ville de Toulouse ce lundi en début d'après-midi. Un chauffeur de taxi toulousain charge les bagages de son client dans le coffre de son véhicule. Un individu en profite pour monter à la place du conducteur et s'enfuir avec son véhicule. Le chauffeur de taxi avait laissé les clés sur le contact, mais aussi son portable dans la voiture.

Le véhicule récupéré à Empalot

Le chauffeur et son client appellent immédiatement la police. Le véhicule est finalement signalé et récupéré en fin d'après-midi dans le quartier d'Empalot à Toulouse. Le voleur est interpellé par les policiers aux alentours de 18h. Plus de peur que de mal pour les deux victimes, qui récupèrent finalement leurs biens.

Le voleur suivi pour "troubles psychiques"

L'auteur du vol est un homme de 44 ans, connu des services de police pour "troubles psychiques". Il a immédiatement été placé en garde à vue par les policiers. Un expert psychiatre doit intervenir et déterminer si il est responsable ou non de ses actes.