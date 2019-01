Toulouse : l'actionnaire chinois de l'aéroport vend ses parts

Toulouse - France

le capital de l'aéroport est détenu par Casil Europe (49,9%), des institutions locales (40%) et l'Etat (10,1%). Après leur entrée au capital de l'aéroport toulousain, les groupes chinois Friedmann Pacifique Asset management et Shandong hi Speed Group, réunis au sein de Casil Europe cherche à se séparer de leurs 49,9% du capital. Selon la Dépêche du Midi, la banque d'affaires Lazare est mandatée. A charge pour elle d'obtenir 500 millions d'euros des actions achetées 308 millions fin 2014. Une plus-value de 192 millions d'euros qui s'ajoute aux dividendes élevés reçus entre temps, plus de 27 millions d'euros. C'est d'ailleurs cette politique de rétribution massive mise en place par les chinois qui aurait refroidi Bercy et poussé l'État français à ne pas vendre ses 10,1%, empêchant de fait Casil Europe de devenir actionnaire majoritaire.

L'aboutissement du scandale d'Etat - S. Borras, opposant à la privatisation

la réaction de Stéphane Borras du collectif opposé à la privatisation de l'aéroport toulousain

Ils ont pillé les réserves - Ch. Lèguevaques, avocat toulousain opposé à la privatisation

l'avocat Christophe Lèguevaque n'est "pas surpris" par cette mise en vente

Toulouse, troisième aéroport de province en France

L'annonce de cette possible vente intervient le jour même du bilan annuel de l'aéroport de Toulouse Blagnac qui bat son record de passagers transportés avec 9,6 millions de voyageurs en 2018. Pour la premiére fois c'est la compagnie Easy Jet qui devient l'opérateur principal, devant Air France et les liaisons internationales dépassent les vols intérieurs.

Le chiffres d'affaires et les bénéfices sont en hausse d'environ 5%.

